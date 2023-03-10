Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О профилактике деменции рассказали псковские врачи

О профилактике деменции рассказали псковские врачи в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Главный врач Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Михаил Миронов первым симптомом деменции назвал постоянную забывчивость. «Одно дело, если слишком много задач, другое — если всё как обычно, но постоянно что-то вылетает из головы», — отметил специалист.

Чтобы не столкнуться с ранней деменцией, заместитель главврача центра психиатрии Анна Силаева посоветовала «как можно больше загружать мозг».

«Чем больше мозг загружен, тем больше шанс, что болезнь Альцгеймера вам не грозит. Надо больше общаться, куда-то ходить, заниматься каким-то хобби. Даже бабушки на скамейке — тоже профилактика деменции. Надо отходить от телевизора и идти общаться с людьми, так как это заставляет нас запоминать информацию», — пояснила психиатр.

Она также привела пример ранней деменции из личной врачебной практики. «Самое раннее начало деменции я наблюдала у пациента 45 лет. У человека было злокачественное течение болезни. Сгорел он очень быстро. То же самое было и у его отца, и у деда», — уточнила Анна Силаева.

Михаил Миронов дополнил коллегу, отметив, что, «помимо кубика Рубика и общения», необходимо следить за здоровьем сосудов, проходить диспансеризацию и вести здоровый образ жизни. «Состояние сосудов напрямую влияет на наши умственные способности», — подытожил врач.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 марта 2023

ФОТОФАКТ Стикер-арт на фонарных столбах псковской набережной
10 марта 2023

В Пскове пройдёт второй форум работающей молодёжи
10 марта 2023

Вице-спикер Госдумы предложил обсудить вопрос отмены ЕГЭ
10 марта 2023

В Великих Луках возобновят вакцинацию против COVID-19
10 марта 2023

Псковские курсанты победили в творческом конкурсе в честь героев Донбасса

10 марта 2023

Фотографии играющих у кромки льда детей обсуждают псковичи
10 марта 2023

Вышел в эфир 103-й выпуск «Псковского телеграма»
10 марта 2023

Губернатор поздравил с праздником псковских архивистов

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...