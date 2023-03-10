О профилактике деменции рассказали псковские врачи

19:12, 10 марта 2023, ПАИ

О профилактике деменции рассказали псковские врачи в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Главный врач Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Михаил Миронов первым симптомом деменции назвал постоянную забывчивость. «Одно дело, если слишком много задач, другое — если всё как обычно, но постоянно что-то вылетает из головы», — отметил специалист.

Чтобы не столкнуться с ранней деменцией, заместитель главврача центра психиатрии Анна Силаева посоветовала «как можно больше загружать мозг».

«Чем больше мозг загружен, тем больше шанс, что болезнь Альцгеймера вам не грозит. Надо больше общаться, куда-то ходить, заниматься каким-то хобби. Даже бабушки на скамейке — тоже профилактика деменции. Надо отходить от телевизора и идти общаться с людьми, так как это заставляет нас запоминать информацию», — пояснила психиатр.

Она также привела пример ранней деменции из личной врачебной практики. «Самое раннее начало деменции я наблюдала у пациента 45 лет. У человека было злокачественное течение болезни. Сгорел он очень быстро. То же самое было и у его отца, и у деда», — уточнила Анна Силаева.

Михаил Миронов дополнил коллегу, отметив, что, «помимо кубика Рубика и общения», необходимо следить за здоровьем сосудов, проходить диспансеризацию и вести здоровый образ жизни. «Состояние сосудов напрямую влияет на наши умственные способности», — подытожил врач.