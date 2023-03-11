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Происшествия

Ребёнок впал в кому после падения футбольных ворот в Саратовской области

Футбольные ворота упали на ребёнка в Энгельсском районе Саратовской области, в результате ребёнок с ушибом мозга впал в кому, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своём Telegram-канале.

«В 15:21 (14:21 мск) в селе Титоренко на спортивной площадке на ребёнка упали футбольные ворота… (У ребёнка) девяти лет открытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, кома», — написал Олег Костин.

Он уточнил, что ребёнок госпитализирован в областную клиническую больницу, пишет РИА Новости.

Как уточнило региональное управление СК РФ в своём Telegram-канале, в результате ЧП пострадала 10-летняя девочка.

«По предварительным данным, 11 марта 2023 года в дневное время на детской площадке, расположенной на улице Школьной села Титоренко Энгельсского района, 10-летнюю девочку придавило футбольными воротами. Девочка с телесными повреждениями госпитализирована в медицинское учреждение. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Прокуратура области в своём Telegram-канале отметила, что по поручению прокурора региона Сергея Филипенко ведомство также начало проверку.

«По предварительным данным, 11 марта на игровой площадке на несовершеннолетнюю упали футбольные ворота, которые были не закреплены... Детская площадка находится на балансе администрации Безымянского муниципального образования Энгельсского района. По результатам проверки прокуратурой будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц при содержании и обустройстве детской игровой площадки, а также приняты иные меры прокурорского реагирования», — поясняется в сообщении.

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