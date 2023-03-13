Почему псковская одежда вызывает фурор в Москве, обсудят на «Серебряном дожде»

12:02, 13 марта 2023, ПАИ

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет в эфир сегодня, 13 марта, на радиостанции «Серебряный дождь» (FM 88.3). На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семенова и Сергея Пакреева генеральный директор и владелец брендов WoolHouse и Alpecora Вера Григорьева.

- Дизайн - московский, ткани - итальянские, производство - псковское: как шерстяная одежда из Псковской области завоевала всю Россию.

- От книжного бизнеса до легкой промышленности: лайфхаки для женщин, мечтающих стать успешными бизнесвумен.

- Кадровый дефицит и санкции - как отечественные швейные фабрики решают актуальные проблемы.

- От тапочек до пальто: в чем секрет популярности псковской шерстяной одежды.

- Выйти на подиум: почему местная одежда каждый раз на показе мод в Москве вызывает фурор.



Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня, в 14:00.