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Общество

Пенсионеры силовых ведомств должны заявить о предоставлении им льгот самостоятельно

Пенсионерам силовых ведомств необходимо самостоятельно сообщить о предоставлении им льгот, сообщает пресс-служба УФНС России по Псковской области.

Начиная с 2018 года применяется проактивный, или беззаявительный, порядок предоставления налоговых льгот. Таким образом, если налогоплательщик не предоставил заявление о предоставлении льготы или не сообщил об отказе от применения льготы, налоговая льгота будет предоставлена на основании сведений, полученных ФНС России из уполномоченных органов или ранее представленных налогоплательщиком.

Однако есть категории граждан, которым в беззаявительном порядке льгота не может быть предоставлена, от них требуется направление заявления о льготе.

Это пенсионеры, которым пенсия в 2022 году назначена силовой структурой, лица, которым назначена пенсия по потере кормильца, участники СВО (если сведения о них не представила воинская часть), индивидуальные предприниматели, впервые применившие специальный налоговый режим в 2022 году – по налогу на имущество физических лиц в отношении объектов собственности, которое используется ими в деятельности в спецрежиме.

Заявление надо заполнить по установленной форме (кнд 1150063) и направить в любой налоговый орган:

  • через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru;
  • лично;
  • по почте;
  • в любое отделение МФЦ.

Заявление о налоговых льготах по имущественным налогам за 2022 год предпочтительно направить в налоговый орган до 1 мая 2023 года, в этом случае налоги за 2022 год будут исчислены и отражены в налоговых уведомлениях с учётом имеющихся льгот.

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