В Уфе упал купол минарета из-за сильного ветра
В Уфе упал купол одного из минаретов мечети Ар-Рахим, сообщает корреспондент «Российской газеты».
Причиной повреждения строящегося религиозного здания стал сильный ветер, обрушившийся на столицу Башкирии. На место происшествия выехали сотрудники управления гражданской защиты Уфы и оперативная группа МЧС.
«По приезде на место установлено, что целостность здания не нарушена, из людей никто не пострадал. Причина произошедшего устанавливается», — заявили в ведомстве и добавили, что в результате инцидента повреждены строительные леса на площади 70 квадратных метров.
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