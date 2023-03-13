В Уфе упал купол минарета из-за сильного ветра

20:52, 13 марта 2023, ПАИ

В Уфе упал купол одного из минаретов мечети Ар-Рахим, сообщает корреспондент «Российской газеты».

Причиной повреждения строящегося религиозного здания стал сильный ветер, обрушившийся на столицу Башкирии. На место происшествия выехали сотрудники управления гражданской защиты Уфы и оперативная группа МЧС.

«По приезде на место установлено, что целостность здания не нарушена, из людей никто не пострадал. Причина произошедшего устанавливается», — заявили в ведомстве и добавили, что в результате инцидента повреждены строительные леса на площади 70 квадратных метров.