Жеребьёвка для получения разрешения на охоту начнётся с 20 марта

21:34, 13 марта 2023, ПАИ

Комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области предупреждает охотников о получении разрешения на добычу диких животных.

Разрешения на добычу копытных животных (за исключением кабана) и медведей на территории общедоступных охотничьих угодий Псковской области распределяются между физическими лицами по результатам жеребьёвки с целью распределения разрешений.

Для участия в жеребьёвке физические лица (участвовавшие в проведении учётов и иные физические лица) в срок с 20 марта по 5 апреля направляют заявления в комитет в электронном виде при заполнении формы на едином портале государственных услуг Псковской области.

Физические лица, участвовавшие в проведении учёта охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях в предшествующем сезоне охоты, исполнившие задания в полном объёме и в установленный срок, имеют право на приоритетное получение разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях муниципального района, на территории которого было выполнено задание.