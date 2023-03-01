ФОТОРЕПОРТАЖ Весна идёт, весне дорогу!

В Псковской области с сегодняшнего дня ожидается потепление. И если сегодня в Изборске, как и во всём регионе, разыгралась непогода, то вчера на территории музея-заповедника стоял по-настоящему тёплый весенний день. С крыш капала капель, на веранде музейного кафе «Блинная» грелись четвероногие хранители заповедных территорий, около Словенских ключей робко пели прилетевшие с зимовки птицы. А на Городищенском озере туристов встречали утки и лебеди-шипуны, как никто другой ждущие начала туристического сезона.