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Культура

Псковичам назвали десять книг, которые стоит прочитать

В креативном пространстве «Лофт» состоялось очередное мероприятие литературного проекта «Букбар», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.  

Фото: креативное пространство «Лофт»

На этот раз количество посетителей побило все рекорды. Среди «барменов» была преподаватель Псковского государственного университета, автор более полутора сотен филологических статей и трёх монографий, доктор филологических наук — Илона Мотеюнайте. «Вернуться в прошлое и побывать на ещё одной лекции своего преподавателя пришли её бывшие студенты и узнали (или, скорее всего, снова услышали) про удивительную книгу Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени», а также произведения Алексея Макушинского, Александра Петрова, Елены Катишонок и Ольги Кромер», - отмечается в сообщении. 

«Встречаться для обсуждения книг – занятие, на первый взгляд, сомнительное. В открытом мире каждый человек ценит свою непохожесть, и советы о том, что почитать, не обязательно срабатывают, вкусы людей очень разнятся. Однако потребность в общении у нас у всех есть, а одна из важных составляющих читательской практики – как раз обсуждение прочитанного. Пьер Байяр в книге «Искусство рассуждать о книгах, которых вы не читали» призывал рассказывать о книгах с целью написать свою. Продолжая его мысль, скажу, что делиться своим читательским опытом – вполне естественное стремление людей. И, кстати, эта практика довольно древняя», - сказала Илона Мотеюнайте.  

Она также поделилась личными впечатлениями и отметила, что ей было интересно, ведь, по мнению Илоны Мотеюнайте, новые форматы общения развивают и стимулируют мысль.

«Говорить о любимых книгах легче с близкими или, по крайней мере, знакомыми людьми, потому что опыт читателя – очень личный, почти интимный. Говорить о «своей» книге – значит, открываться почти нараспашку. Спасибо людям, принимающим этот формат общения. Особенно я благодарна своим бывшим студентам, неожиданно для меня пришедшим послушать и поговорить, это было очень лестно», - заметила Илона Мотеюнайте. 

  • «Букбар»
    Фото: Креативное пространство «Лофт»
  • «Букбар»
    Фото: Креативное пространство «Лофт»
  • «Букбар»
    Фото: Креативное пространство «Лофт»
  • «Букбар»
    Фото: Креативное пространство «Лофт»
  • «Букбар»
    Фото: Креативное пространство «Лофт»
  • «Букбар»
    Фото: Креативное пространство «Лофт»
  • «Букбар»
    Фото: Креативное пространство «Лофт»
  • «Букбар»
    Фото: Креативное пространство «Лофт»
  • «Букбар»
    Фото: Креативное пространство «Лофт»

Второй «бармен», гость из Москвы, главный редактор сайта Psychologies.ru, журналист, везде видящий психологию — Александр Акулиничев часто пишет про книги в авторских колонках и в своём блоге, поэтому тоже подкован в области литературы и смог заинтересовать аудиторию произведениями Веры Богдановой, Екатерины Манойло, Сергея Верескова, Дмитрия Данилова и Аси Володиной. 

«Когда я собирался на «Букбар» и размышлял, о чём мне говорить, больше всего меня тревожила непредсказуемость аудитории. Какие люди придут на встречу? Будут ли они знатоками литературы с большим опытом или скучающими студентами, заглянувшими на мероприятие из любопытства? К чему мне готовиться? Уже первые же люди, оказавшиеся передо мной за столом, дали исчерпывающий ответ на эти вопросы: мне стоило готовиться к тому, что публика будет невероятно заинтересованной и открытой ко всему новому», - сказал журналист.

По его словам, люди действительно приходят за расширением собственного горизонта, за какой-то свежей идеей — не только и не столько «что мне почитать?», сколько «куда мне развиваться и что попробовать?». «Я был приятно удивлен тем, насколько open-minded люди пришли на «Букбар» — и счастлив, что в Пскове таких людей, судя по всему, немало. Это был прекрасный опыт, а необычный формат беседы сближает выступающего с гостями — порой этого очень и очень не хватает, особенно в мире, где мы привыкли общаться с «черными квадратиками» на зум-созвонах. Спасибо «Лофту» — и процветания!» - признался гость из Москвы.

Напомним, что следующая встреча в рамках проекта «Букбар» состоится через неделю, 20 марта.  

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