Псковичам назвали десять книг, которые стоит прочитать

13:33, 14 марта 2023, ПАИ

В креативном пространстве «Лофт» состоялось очередное мероприятие литературного проекта «Букбар», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

На этот раз количество посетителей побило все рекорды. Среди «барменов» была преподаватель Псковского государственного университета, автор более полутора сотен филологических статей и трёх монографий, доктор филологических наук — Илона Мотеюнайте. «Вернуться в прошлое и побывать на ещё одной лекции своего преподавателя пришли её бывшие студенты и узнали (или, скорее всего, снова услышали) про удивительную книгу Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени», а также произведения Алексея Макушинского, Александра Петрова, Елены Катишонок и Ольги Кромер», - отмечается в сообщении.

«Встречаться для обсуждения книг – занятие, на первый взгляд, сомнительное. В открытом мире каждый человек ценит свою непохожесть, и советы о том, что почитать, не обязательно срабатывают, вкусы людей очень разнятся. Однако потребность в общении у нас у всех есть, а одна из важных составляющих читательской практики – как раз обсуждение прочитанного. Пьер Байяр в книге «Искусство рассуждать о книгах, которых вы не читали» призывал рассказывать о книгах с целью написать свою. Продолжая его мысль, скажу, что делиться своим читательским опытом – вполне естественное стремление людей. И, кстати, эта практика довольно древняя», - сказала Илона Мотеюнайте.

Она также поделилась личными впечатлениями и отметила, что ей было интересно, ведь, по мнению Илоны Мотеюнайте, новые форматы общения развивают и стимулируют мысль.

«Говорить о любимых книгах легче с близкими или, по крайней мере, знакомыми людьми, потому что опыт читателя – очень личный, почти интимный. Говорить о «своей» книге – значит, открываться почти нараспашку. Спасибо людям, принимающим этот формат общения. Особенно я благодарна своим бывшим студентам, неожиданно для меня пришедшим послушать и поговорить, это было очень лестно», - заметила Илона Мотеюнайте.



Фото: Креативное пространство «Лофт»



Фото: Креативное пространство «Лофт»



Фото: Креативное пространство «Лофт»



Фото: Креативное пространство «Лофт»



Фото: Креативное пространство «Лофт»



Фото: Креативное пространство «Лофт»



Фото: Креативное пространство «Лофт»



Фото: Креативное пространство «Лофт»



Фото: Креативное пространство «Лофт»

















Второй «бармен», гость из Москвы, главный редактор сайта Psychologies.ru, журналист, везде видящий психологию — Александр Акулиничев часто пишет про книги в авторских колонках и в своём блоге, поэтому тоже подкован в области литературы и смог заинтересовать аудиторию произведениями Веры Богдановой, Екатерины Манойло, Сергея Верескова, Дмитрия Данилова и Аси Володиной.

«Когда я собирался на «Букбар» и размышлял, о чём мне говорить, больше всего меня тревожила непредсказуемость аудитории. Какие люди придут на встречу? Будут ли они знатоками литературы с большим опытом или скучающими студентами, заглянувшими на мероприятие из любопытства? К чему мне готовиться? Уже первые же люди, оказавшиеся передо мной за столом, дали исчерпывающий ответ на эти вопросы: мне стоило готовиться к тому, что публика будет невероятно заинтересованной и открытой ко всему новому», - сказал журналист.

По его словам, люди действительно приходят за расширением собственного горизонта, за какой-то свежей идеей — не только и не столько «что мне почитать?», сколько «куда мне развиваться и что попробовать?». «Я был приятно удивлен тем, насколько open-minded люди пришли на «Букбар» — и счастлив, что в Пскове таких людей, судя по всему, немало. Это был прекрасный опыт, а необычный формат беседы сближает выступающего с гостями — порой этого очень и очень не хватает, особенно в мире, где мы привыкли общаться с «черными квадратиками» на зум-созвонах. Спасибо «Лофту» — и процветания!» - признался гость из Москвы.

Напомним, что следующая встреча в рамках проекта «Букбар» состоится через неделю, 20 марта.