Александр Котов станет гостем программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь»

13:17, 14 марта 2023, ПАИ

Программа «Оглавление» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00. Собеседником ведущих Александра Машкарина и Надежды Назаренко станет председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Собеседники обсудят, что еще необходимо для совершенствования местного самоуправления, какими будут предвыборные кампании в Псковской области в 2023 году, а также новые форматы взаимодействия между депутатским корпусом и губернатором, плюсы и минусы пришлых и местных кандидатов для развития общественно-политического процесса.

Видеотрансляция программы будет доступна в официальной группе Псковского агентства информации в ВК: https://vk.com/paipskov.