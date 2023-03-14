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Политика

Александр Котов: Новоржевскому району на пользу досрочные выборы

Новоржевскому району на пользу преобразование в муниципальный округ, которое влечет за собой досрочные выборы главы муниципалитета. Такое мнение высказал председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) 14 марта.

Он напомнил, что в Новоржевском районе «есть вопросы к деятельности главы, и они неоднократно публично озвучивались». «Это тот случай, когда ситуация назрела», - добавил он. В результате районные депутаты внесли в областное Собрание инициативу о преобразовании муниципалитета.

«Я не слышал ни одного заслуживающего внимания аргумента по поводу невозможности преобразований в Новоржевском районе», - отметил Александр Котов. И добавил, что на новых выборах у партии «Яблоко», от которой была избрана действующая глава Новоржевского района, также «будет шанс».

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