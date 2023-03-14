Александр Котов: У действующего губернатора высокие шансы победить на выборах

15:08, 14 марта 2023, ПАИ

У губернатора Михаила Ведерникова высокие шансы победить на предстоящих выборах, заявил председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) 14 марта. «Исходя из информации, которой я располагаю, особых конкурентов у него я не вижу», - сказал он.

Гость студии подчеркнул, что «активность кандидатов и партий оживляет политический процесс: не важно, местные кандидаты или пришлые». По словам спикера заксобрания, «губернаторские выборы всегда привлекают интерес избирателей».

У действующего главы региона Михаила Ведерникова, по словам Александра Котова, «очень высокий рейтинг по социологическим опросам, и это заслуженно».

«Главное даже не в том, сколько удалось решить проблем, построить дорог, больниц… Главное - это его внимательное отношение к людям. И я вижу, как люди на это реагируют. Для него нет никаких мелких вопросов, он готов реагировать на всё, хотя и не должен в некоторых случаях. Высокий рейтинг губернатора обусловлен тем, что он так относится к людям, и люди это чувствуют», - резюмировал Александр Котов.