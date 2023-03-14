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Общество

Лекарства должны продаваться во всех ФАПах региона - Александр Котов

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) подчеркнул, что лекарства должны продаваться во всех ФАПах региона.

Он отметил, что сегодня отсутствуют ограничения в законодательстве, касающиеся запрета на продажу лекарств. Необходимо лишь лицензирование медучреждения и подготовка специалиста, который может вести эту деятельность.

«Когда человек пришел за медпомощью, получил рекомендации, то должен иметь возможность тут же купить лекарственные препараты, причем речь идет не о богатом выборе, а самом необходимом», - сказал гость студии и добавил, что «регион очень продвинулся в этом вопросе, во многих ФАПах продажа лекарств уже организована». Сейчас, заметил Александр Котов, стоит задача организовать продажу лекарств во вновь построенных ФАПах.

Александр Котов напомнил, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников уделил этому вопросу особое внимание. В прошлом году на закупку оборудования и лицензирование ФАПов было направлено 5 млн рублей, такая сумма была выделена на эти цели и в этом году.

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