Александр Котов: Практику встреч депутатов с губернатором будем продолжать

16:36, 14 марта 2023, ПАИ

Когда депутаты лично участвуют в решении проблем, которые сами же поднимают на парламентском часе, и в дальнейшем обсуждают их во время встречи с главной региона - есть результат. Об этом в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сказал председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

«Одно дело, когда депутат озвучил вопрос - и всё, другое - когда сам участвовал в процессе, искал пути выхода из ситуации, и это другая мера ответственности, - подчеркнул Александр Котов. - Это совместная работа, я очень благодарен губернатору за внимательное отношение к вопросам, которые озвучивают депутаты. Мы гораздо эффективнее можем решать проблемы, которые возникают».

Он выразил надежду, что подобная практика будет продолжена.

Напомним, такая встреча состоялась 3 марта, когда губернатор и руководство областного Собрания обсудили вопросы к работе региональной системы здравоохранения, поднятые депутатами на парламентском часе в январе этого года.