Жителям осажденного Сталинграда предоставят льготы ветеранов ВОВ

08:28, 15 марта 2023, ПАИ

Ветеранам, которые жили в Сталинграде в августе 1942 – феврале 1943 гг., предоставят меры соцзащиты, сопоставимые с участниками Великой Отечественной войны. В частности, им планируют выдавать жилье за счет бюджета, ежемесячно выплачивать прибавку к пенсии, бесплатно направлять на лечение в санатории и выдавать лекарства. Об этом пишет газета «Известия».

Соответствующий проект закона Минтруда одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Документ предусматривает отнесение граждан, награжденных знаком «Житель осажденного Сталинграда», к ветеранам Великой Отечественной войны с предоставлением им правовых гарантий социальной защиты, рассказал член правкомиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. «Такой знак был учрежден в Волгоградской области в прошлом году. Им награждаются граждане, которые во время Сталинградской битвы — с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года — находились на территории города», — отметил он.

На данный момент выплата положена 3 997 людям. На реализацию проекта планируется выделить 611,64 млн рублей. И это только в текущем году, отметил эксперт. Инициатива будет внесена в Госдуму до конца марта 2023 года, сообщили в Минтруде.