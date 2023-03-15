Работу управляющих компаний обсудят в эфире «Серебряного дождя» в Пскове

11:30, 15 марта 2023, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 15 марта, в 14:00.

Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет Сергей Корсаков, председатель Ассоциации управляющих компаний Псковской области.

С гостем студии обсудят, какие общие и уникальные проблемы есть у псковских управляек, как и где ассоциация отстаивает их права, существует ли у псковских компаний, работающих в сфере ЖКХ, свой собственный «рейтинг», какие инициативы и законопроекты продвигает ассоциация.

Об этом и многом другом - в эфире программы «Среда обитания» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте».