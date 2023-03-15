Два рукопожатия до Малевича

14:20, 15 марта 2023, ПАИ

Выставка работ Георгия Ушакова проходит в псковской галерее «ЦЕХ» с 12 марта по 9 апреля. За день до открытия нам удалось взять интервью у организаторов выставки – Марины Николаевой и Юрия Яшина. Они нам приоткрыли завесу тайн искусства Георгия Васильевича, рассказали о его начинаниях, символизме в работах и его взглядах на этот мир.

Марина Филипповна:

– Почему именно выставка работ Георгия Ушакова?

– Георгий Ушаков – известный и важный для Пскова художник. Он принадлежит к важной Ленинградской школе позднего авангарда, который изначально произошел от Малевича, так как у него было много учеников. Важно помнить, что он сам по себе достаточно яркий педагог, обладающий как художественными, так и философскими предрасположенностями, и одним из его учеников был Владимир Стерлигов – учитель Юрия Васильевича (когда он стал монахом, принял имя Георгий).

Отец Георгий – это фигура, запомнившаяся многим в Пскове и как священник, и как художник. Его выставки проходили в нашем городе уже не раз, некоторые из них даже были при жизни.

Для любой галереи это честь принимать работы Юрия Васильевича. И тут уже надо говорить не о том, почему этот художник, а о том, почему выбраны именно такие малоформатные эскизные, графические работы. То есть мы решили показать как можно больше эскизов и рисунков, которые часто не попадают на выставки. Это либо путевые зарисовки, либо его мысли, зафиксированные на бумаге, либо какие-то портретные наброски, которые не превращаются потом в большие живописные портреты.

Это интересный подход, потому что он дает возможность проследить творческий, жизненный путь, его становление как художника.

У нас есть как студенческие работы 1960-х годов, так и совсем поздние – 2010-х. И просмотрев всё, нам хорошо видно своеобразие и индивидуальность этой вот руки.

Кроме этого, мы еще показываем керамику. Несмотря на то что Георгий Ушаков довольно мало работал в этой сфере, по образованию он именно художник-керамист. Учился в Мухинском училище (сейчас – Академия Штиглица).

Во многих его работах видно особое сочетание декоративности и символизма в хорошем смысле этих слов. Это отличительная черта его искусства. Еще Юрий Васильевич создавал работы в совершенно разных стилях. Тут и пейзажи, и портреты.

Когда мы готовили выставку, как-то сразу выстроились тематические линии. Мне кажется, что он художник, ориентированный на красоту, то есть чаще всего, когда человек обращается к Богу, бывает так, что духовное содержание становится самодостаточным для него. А для отца Георгия красота сама по себе уже была одухотворенной, и вот именно через это был проделан его путь к Богу.

Стать монахом в 70-е годы XX века – это достаточно решительный шаг, хотя и не уникальный для той среды, в которой он воспитывался.

Мне нравится думать о том, какие у него были отношения с отцом. Поскольку Юрий Васильевич первые художественные уроки получил именно от него. Конечно, были какие-то импульсы и круг художников, влиявший на него, и эта линия предельно проста и понятна.

Но вот как отец воспринимал художественные опыты своего сына? Мы знаем, что у них была переписка, где он ему давал советы.

Такая пара семейных портретов. На одной из крупных работ Юрия Васильевича изображен уже совсем пожилой, вероятно, теряющий зрение отец, но в то же время здесь рядом мы видим рисунок, принадлежавший Василию Ушакову, который рисовал своего уже бородатого сына.

Они относились к этому с таким юмором. Мне кажется, что их отношения были пронизаны высокой любовью.

– Какая главная цель выставки?

– Мне хотелось бы продемонстрировать его именно как художника. Он относится к крупной художественной традиции, и мы его показываем, не просто потому что он добрый и хороший человек, который к тому же еще и рисовал, а потому что сама идея о «Двух рукопожатиях до Малевича» вызывает мурашки. Представьте, мы знали отца Георгия, мы с ним разговаривали, и в то же время, всего через одного человека, он является преемником традиций Малевича.

Еще удивительно, что это абсолютно реалистичные изображения. Большая часть художников, которые к этой традиции относятся, – реалисты. Но это уже реализм после Малевича. Казалось бы, после «Черного квадрата» уже не может быть никакого искусства, тем более реалистичного. Но это не так. Это все равно дает точку, из которой может расти новая философия, способная привести к новому реализму, но уже формально на другом уровне.

– Какая у вас любимая работа из представленных?

– Тут очень сложно выбрать именно одну. Потому что их очень много, и все они разные. Мне вот очень нравятся ранние наброски из зоопарка. На них даже написаны инициалы и цифры. И скорее всего, это обозначает группу в академии. Присмотритесь.

Эти работы очень экспериментальные с точки зрения формы и с точки зрения техники. Вот карандаш, ручка, цветная акварель, графика. Изображения – настоящие портреты животных, то есть если их поставить рядом с человеческими, то видно, что Юрий Васильевич с одинаковым вниманием и любовью портретирует любую форму, и животные у него однозначно одухотворены.

Любой художник должен быть экспериментатором. Но очень трогательно, что он хранит все свои работы. Это показывает некоторое осознание того, что это должно принадлежать единой истории, как некий архив. Бережное отношение к разным эскизам тоже показательное.

– Как вы думаете, какая главная особенность работ Георгия Ушакова?

– Вот мне кажется, что работы Георгия Ушакова проникнуты любовью к людям, к миру, к природе. Деревья изображены так, что они выглядят одушевленно. Даже в самой маленькой «почеркушке» очень много деталей, и поэтому их очень интересно рассматривать. В его работах можно найти новое пространство для поиска и для конструирования своей композиции. А точность в мелких деталях характеризует отца Георгия как человека, который с большим любопытством и интересом относился ко всему. Ему нравилось знакомится с новыми людьми. Он очень интересный человек.

Юрий Яшин:

– Как вам пришла идея о выставке?

– Очень долго в течение многих лет еще при жизни отца Георгия Ушакова выставки проходили из стандартных работ, которые он выбирал. В основном это была живопись, козочки. И когда последняя выставка по его завещанию прошла на родине Фёдора Фёдоровича Ушакова, мы решили разобрать архивы отца Георгия. Удалось найти очень много работ, которые достойны внимания, и нам захотелось поделиться этим со зрителем. Таким вот образом возникла идея этой выставки.

– Расскажите, каким человеком был отец Георгий?

– Я с ним знаком с 2002 года. Мы случайно встретились на одной из встреч, посвященных его славному предку Фёдору Фёдоровичу Ушакову в библиотеке храма Александра Невского, и с тех пор больше не расставались.

Основным свойством батюшки было то, что он был очень приближен к людям, для него не было никого отдаленного. В некоторых он всматривался, если отец Георгий подошёл к кому-то, то этот человек во взаимоотношениях становился очень-очень близким. Иногда он мог даже потрепать за щеку или ухватить за нос. Он не оставлял никаких шансов оставаться удаленным. Если ты к нему подошел, то ты к нему уже приближен.

– Что именно вам нравится в работах Георгия Васильевича Ушакова?

– В его работах чувствуется духовный символизм, он везде искал символ единения с Богом. Когда отец Георгий был преподавателем художественной школы, ему удавалось прививать детям чувство видения творца. И они раскрывались.

Он жил в многодетной семье, когда оказался на Псковщине. При нем родилось семеро детей, и Георгий Васильевич всех знал с «горшочного» возраста. У него сохранилось много записок, в которых запечатлены все детские нелепости, открытия, шутки. Отец Георгий вместе с ними рисовал, вместе с ними ездил в Крым и вместе с этим всем делал зарисовки.

А особенно ему полюбился самый младшенький – Платоша. Однажды я заметил, что фотографию батюшки с Платошкой уже где-то видел. Вдруг вспомнил, что Георгий Васильевич на своих детских фотографиях очень похож на этого Платошу. Тогда я стал искать ту самую детскую фотографию. Вот отец Георгий маленький сидит на плечах у своего отца, и он точно такой же, как тот Платошка, которого держит на своей коленке. Думаю, что в тот момент Георгий Васильевич представлял, будто держит самого себя, только маленького. И такое единение – подарок творца.

– На что посетителям выставки стоит обратить внимание?

– Очень важно в каждой работе поискать особенный символ. В каждой работе есть какая-то душа и тайна, которую хочется разгадать. Для своих эскизов он находил очень необычные ситуации.

Например, мне очень символичным кажется кораблик. Он как детская душа, которая уходит в море, в жизнь. Прямо как тот Платоша. А что попадется ему на пути? Какие-то рыбы, какие-то звезды, тучи, небо, бескрайнее море. Во всем есть жизнь. Будто бы через детали происходит общение с каждым.

Прямо как сам батюшка. Однажды кто-то из его знакомых сказал: «Отец Георгий такой легкий и воздушный, любопытный и добрый человек…»

Посещение выставки работ Георгия Ушакова никого не сможет оставить равнодушным. Идти туда стоит как минимум для того, чтобы прочувствовать и насладиться каждым эскизом, пейзажем и портретом этого великого художника. Вы зарядитесь теплом, любовью и положительными эмоциями. А в такую весну это просто необходимо.

Дарья Сергеева