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Общество

Псковские «управляйки» проведут перерасчёт за коммунальные услуги

Перерасчёт платы за коммунальные услуги проведут управляющие компании Псковской области в первом квартале 2023 года. Об этом рассказал председатель Ассоциации управляющих компаний региона Сергей Корсаков в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«В 2023 году в первом квартале управляющие организации будут проводить перерасчет платы за весь предыдущий 2022 год, именно за коммунальные ресурсы, которые потреблены в целях содержания общего имущества. Суммы будут весьма значительные. Это холодная и горячая вода, электроэнергия», - сказал гость студии.

При этом, по его словам, причиной проведения перерасчета стали изменения в законодательстве. Как добавил Сергей Корсаков, с 1 марта в силу вступило постановление, после которого управляющие компании должны сделать перерасчет тех нормативов, которые действовали до настоящего времени.

«По электроэнергии где-то будет перерасчёт в пользу граждан, нормативы, которые применялись, оказались больше, чем факт потребления за весь 2022 год. Что касается воды, то ситуация здесь достаточно сложная», - отметил руководитель ассоциации.

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