Клёвое хобби: псковские випы рассказали о своём отношении к рыбалке

16:36, 15 марта 2023, ПАИ

Спикеры медиацентра ПАИ рассказали о самых курьёзных случаях на рыбалке и секретах приготовления вкуснейших рыбных блюд.

Детский хирург из бригады врачей, работавших в Скадовске, Алексей Андреев:

– Я приехал в Псков из Сибири, вот там рыбалка была! Там ведь совершенно другая рыба! Если честно, то сейчас на рыбалку и ездить-то особенно не получается: то работа, то другие дела. Но когда удаётся, мы отправляемся всей семьей на форелевую ферму. Последний раз сидели с удочками перед Новым годом. И дочь самостоятельно поймала два килограмма форели. В нашей семье – это самая «домашняя» рыба, которую я люблю в любом виде.

Председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина:

– Рыбалка – это моё любимое дело. Впервые побывала на рыбалке ещё лет в шесть, когда ездила к бабушке в Вологодскую область. Там на речке мы сачком отлавливали хариуса. Один ставил сачок, второй подходил сверху и начинал большой палкой бухать под берега – так рыба и заходила. Правда, мои возрастные дядьки доверяли мне только доставать эту рыбу из сачка и складывать в... чайник, который я торжественно носила. А когда стала постарше, у меня уже появились свои удочки, с которыми я бегала на реку Юг. Вечером возвращалась довольная со своими пескарями. А бабушка, Царствие ей Небесное, мужественно вычищала этих рыбок и варила в русской печке ушицу.

Сейчас мы ходим и на зимнюю рыбалку. 8 марта, по моему настоянию, муж меня вывез на Псковское озеро. Была такая буря, и погода не успокаивалась! Я рыбачила в палатке, а муж сидел за её пределами. И когда я через четыре часа выбралась, передо мной уже был большой сугроб. Ещё бы пару часов – и меня бы замело, как медведицу, с этой палаткой. Когда увидела мужа, конечно, сказала: «Всё, сворачиваемся!». Да и рыба в тот день особо клевать не хотела, потому что давление было низкое. Мы это понимали, но тем не менее все равно удовольствие получили: подальше от кастрюль, поближе к природе.

Рыбу люблю. Я сама из Мурманской области и привыкла к морской рыбе. А здешний улов – ёршики, окуньки, плотвичка... Когда много плотвы наловим, тогда, конечно, солим её для себя, вялим. Очень люблю уху из сборной рыбы. Удаляю внутренности, промываю её, не чищу, потому что она вся костлявая. Как ни говорят, что рыба варится быстро, но её надо варить как можно дольше. Тогда уха более наваристая. Туда пару луковичек, как обычно, лаврушечку, перчик – и без картошки. И когда она ещё постоит – становится вообще холодцом, как заливное!

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко:

– У меня к рыбалке особые чувства, ведь мой супруг – её безумный фанат. У нас нет ни одного угла, где бы не было чего-то рыбацкого. Сейчас на рыбалку времени остаётся всё меньше. А раньше мы в обязательном порядке летом ездили на большую рыбалку в Астрахань. Моя роль в таких поездках – это водитель и повар. Задача мужчин – поймать рыбу, а уж я варю уху и готовлю все блюда. У меня и сын такой же рыбак. Это наследственное.

Я вообще люблю готовить, а супруг мне помогает. Рыбу мы любим любую, без исключений. Каждая – специфическая, у нее есть свой вкус, запах, цвет, свои блюда. Очень люблю фаршированного карпа. Когда ему спинку надрезаешь, переслаиваешь лук, помидор, лимон по спинке, и в брюхо ему тоже можно траву, начинку, сверху шапкой из хорошего соуса закрываешь и – в духовку. Хорош лещ в соляном панцире! Сибас очень вкусный...

Медсестра-анестезист из бригады специалистов, работавших в Скадовске, Ольга Загорская:

– Вообще рыбалка мне нравится, хотя на зимней была всего два раза. Как-то в конце февраля на Псковском озере мы попали в плохую погоду. Лил дождь, и было страшно. Так мы ничего и не поймали. Зато когда причалили к берегу, хотелось целовать землю, вот по-настоящему! Второй раз я была на Чудском озере. Там, конечно, мы поймали очень много плотвы и окуней. Все ужасно замерзли. Я чихала потом, наверное, сутки. И больше не рыбачила.

А поскольку рыбку мы любим, то покупаем её и на рынке, и у знакомых рыбаков. Красная рыбка, конечно, замечательная, но моё любимое рыбное блюдо – это карась в сметане. Очень вкусно!

Главный врач Псковского перинатального центра Николай Красиков:

– Не люблю рыбалку с детства. Тогда мне приходилось в принудительном порядке вместе с дедушкой и отцом ходить на неё. Считаю рыбалку достаточно скучным видом спорта. При этом рыбу есть очень люблю, причём в больших количествах и все виды. В рационе рыбные блюда практически через день. И в моём холодильнике она водится постоянно. А вот откуда она там берется, я уже не знаю.

Директор МБУ «СШОР «Надежда» Сергей Кравченко:

– Еще когда я был преподавателем нашего легендарного Псковского политехнического института, на кафедре физвоспитания практически все были рыбаками. И мы каждые выходные выезжали то на Теплое озеро, то на Псковское. Однажды в конце марта – начале апреля, когда лед был уже тонкий, мы решили порыбачить. Но не успели отъехать далеко от берега, как машина ушла под лед. Наши преподаватели предложили, как исправить дело. Я сбегал на берег и принес два бревна, сделали коловорот и вытащили машину на лед. Поступило предложение завести машину, но опасались гидроудара, поскольку в двигатель попала вода. К счастью, «Жигули» завелись без проблем.

А ещё от политеха на Круппе был свой спортивный лагерь, и мы туда летом приезжали. Выехали мы как-то на катере «Прогресс» на озеро, посмотрели, где стая чаек, туда и бросили якорь. Хоть удочки были зимние, мы начали ловить. И столько надергали окушков, что 40-литровый бак, который мы взяли в столовой, был полон под завязку. Помню как сейчас: мы причалили к берегу, и я шёл враскорячку, потому что целый день просидел на носу катера.

В то время под нашим Ольгинским мостом, когда шёл снеток, собиралась группа людей и по команде ловили его сачками. А поскольку я занимался легкой атлетикой – прыгал с шестом, то у меня в политехе было несколько шестов. Тогда я сделал себе огромный сачок, привязал его на этот прыжковый шест, и мы меньше чем за час целое ведро снетка наловили.

В последнее время что-то мне не удается съездить ни на зимнюю, ни на летнюю рыбалку – дела. Кстати, по гороскопу я тоже Рыба, поэтому рыбу люблю. У меня жена её замечательно готовит. Люблю уху. А ещё я каждую субботу рано утром на рынке покупаю два судака, фарширую в сметане – вообще прекрасно!

Врач-рентгенолог из бригады врачей, работавших в Скадовске, Ольга Маркова:

– Я рыбу никогда не ловила. Если угостят вкусной рыбой – да! Но больше люблю мясо. Я мясоед. Лучшая рыба – это колбаса. Из рыбы люблю копченого залитского судака. Когда там бываю – обязательно покупаю. Правда, это бывает редко, но зато вкусно.

Региональный куратор социальных проектов, представитель Союза пенсионеров Людмила Небеева:

– У меня папа был заядлым рыбаком, и до какого-то момента я и сама не знала, что тоже азартный рыбак. Как-то отдыхала в железнодорожном пансионате в Новосокольническом районе, там шикарное озеро. Поехали мы семьей на катамаранах, и мне дали удочку. Вы знаете, меня до ночи с рыбалки было просто не вытащить! И рыба как будто чувствовала, только мне и попадалась.

Дети тоже к рыбалке пристрастились. Сейчас на даче у нас свой пруд, в котором водятся караси. И когда наши уже взрослые дети приезжают, они в первую очередь берут свои удочки, и пока хоть одного карася не поймают, никакой работой не занимаются. Ловят чисто для удовольствия: либо выпускают, либо местных котов подкармливают. А те сразу же приходят: чувствуют, что рыбалка началась.

Я вообще по гороскопу Рыба. Моя стихия – вода, и я люблю рыбу. И нашу, озерную, и морскую, особенно семгу с лососем. Обычно запекаю её в духовке. Сейчас идут окушки. Из них очень хорошее заливное, оно идет на ура!

Врач-хирург, руководитель бригады медиков, работавших в Скадовске, Константин Рагозин:

– Я родом из Астрахани, и у нас там очень хорошая рыбалка. Поэтому раньше я много рыбачил. А потом переехал в Псков. Здесь с рыбалкой гораздо хуже. И рыба не та, и меньше клюет. Здесь, чтобы её поймать, нужно много всяких приспособлений: специальные крючки, лески, удилища. У меня сразу охота отпала. Слишком сложно.

А рыбу я люблю всякую. Безусловно, сёмга, форель – хорошая рыба. Но вот псковский лещ – особенный! Лещ – это вообще, мне кажется, самая псковская рыба. Особенно когда килограмма на два-три. Ты его в коптильне на даче закоптишь – лучшей еды нет!

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов:

– Сейчас, когда так много работы и все заняты, очень редко удается выбраться на берег реки с удочкой. Главное, что для меня рыбалка – это не промысел. Здесь нет задачи выловить максимальное количество рыбы. Это, в первую очередь, общение с друзьями, возможность побыть на природе. А встреча с друзьями прекрасна в любое время года. Поэтому неважно, зима это, лето или осень с проливными дождями. Важно, чтобы была хорошая компания и возможность пообщаться, в том числе и с удочкой в руке.

А уж рыбу, наверно, все любят кушать. В числе моих любимых блюд – рыбные котлеты. Мне не нравится ковыряться в рыбе, когда она с костями, а в котлетах она самая вкусная.