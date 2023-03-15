ФОТОФАКТ Аист прилетел в Новосокольнический район раньше времени

15:26, 15 марта 2023, ПАИ

Аист прилетел в деревню Окни Новосокольнического района 14 марта. Об этом сообщает газета «Новосокольнический край».

«Прилетел наш хозяин. Ему холодно и голодно. Охраняет своё гнездо. От меня отвык и близко не подпускает, но это скоро пройдёт, и будет снова важно расхаживать у меня по двору», — рассказала Лариса Ермолаева.

Напомним, что в прошлом году первый аист прилетел в Гдовский район 5 апреля. Обычно аисты возвращаются в регион в конце марта.