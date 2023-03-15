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Общество

ФОТОФАКТ Аист прилетел в Новосокольнический район раньше времени

Аист прилетел в деревню Окни Новосокольнического района 14 марта. Об этом сообщает газета «Новосокольнический край». 

Фото: Ларисы Ермолаевой

«Прилетел наш хозяин. Ему холодно и голодно. Охраняет своё гнездо. От меня отвык и близко не подпускает, но это скоро пройдёт, и будет снова важно расхаживать у меня по двору», — рассказала Лариса Ермолаева. 

Напомним, что в прошлом году первый аист прилетел в Гдовский район 5 апреля. Обычно аисты возвращаются в регион в конце марта.

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