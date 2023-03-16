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Общество

О работе Ассоциации управляющих компаний рассказали псковичам

Восемь управляющих компаний Псковской области входят в Ассоциацию УК региона. Об этом сообщил председатель организации Сергей Корсаков в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Ассоциация заинтересована в налаживании контакта с потребителями услуг. Люди должны понимать, чем занимаются управляющие компании и за что они платят деньги <...> Мы хотим сделать свою работу прозрачной, понятной, чтобы люди понимали, что входит в конечную стоимость», - пояснил гость студии.

По его словам, с помощью ассоциации её члены могут донести до органов государственной власти и муниципалитетов своё видение различных ситуаций и внести предложения по решению проблем. «Ассоциация - это хороший инструмент. Нас немного - когда-то восемь учредителей вышли с инициативой, и в настоящее время их количество остается прежним, только немного территориально изменились <…> У нас, например, была управляющая компания не только псковская, но и из Пыталово, <…> она ушла и пришла печорская», - сказал гость студии.

По его словам, не менее 15-17% домов Пскова охвачены работой ассоциации. «Много звонков поступает мне, люди либо знают меня, либо кто-то мой контакт дает. Я никому не отказываю. Самые разные вопросы задают. Каждый четверг я бываю на планерках, которые проводит управление городского хозяйства, вопросы очень разные выносятся на обсуждение: и изменения в законодательстве, и работа ассоциации», - добавил Сергей Корсаков.

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