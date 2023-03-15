Украшавшие главки Большой звонницы элементы отреставрируют

21:57, 15 марта 2023, ПАИ

Украшавшие главки Большой звонницы Псково-Печерского монастыря элементы отреставрируют, сообщает группа «Возрождение Псков».

Реставрация включает снятие старых красочных слоёв и позолоту, работы с чеканкой, новое золочение сусальным золотом.

Большая звонница находится к востоку от Успенского собора, на одной линии. Возведение звонницы было начато в 1523 году на месте старой деревянной. Она насчитывает шесть основных пролётов (звонов) и седьмой, пристроенный позднее, благодаря чему образуется как бы второй ярус.

Собрание колоколов — одно из самых значительных на Северо-Западе России. Существуют легенды о пожаловании монастырю колоколов русскими государями: Часового — Борисом Годуновым, Полиелейного — Иваном Грозным, Большого (Праздничного) — Петром I. Эти легенды не имеют подтверждения. Самым тяжёлым является Праздничный колокол, отлитый в 1690 году псковичом Фёдором Клементьевым.