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Общество

Украшавшие главки Большой звонницы элементы отреставрируют

Фото группы «Возрождение Псков»

Украшавшие главки Большой звонницы Псково-Печерского монастыря элементы отреставрируют, сообщает группа «Возрождение Псков».

Реставрация включает снятие старых красочных слоёв и позолоту, работы с чеканкой, новое золочение сусальным золотом.

Большая звонница находится к востоку от Успенского собора, на одной линии. Возведение звонницы было начато в 1523 году на месте старой деревянной. Она насчитывает шесть основных пролётов (звонов) и седьмой, пристроенный позднее, благодаря чему образуется как бы второй ярус.

Собрание колоколов — одно из самых значительных на Северо-Западе России. Существуют легенды о пожаловании монастырю колоколов русскими государями: Часового — Борисом Годуновым, Полиелейного — Иваном Грозным, Большого (Праздничного) — Петром I. Эти легенды не имеют подтверждения. Самым тяжёлым является Праздничный колокол, отлитый в 1690 году псковичом Фёдором Клементьевым.

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