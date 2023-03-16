Жилой дом на две семьи загорелся в Великих Луках

10:34, 16 марта 2023, ПАИ

Пожар произошёл в жилом доме на две семьи в проезде Дежнева в Великих Луках. Вызов поступил в 13:22 15 марта, сообщили ПАИ в областном управлении МЧС.

Огонь повредил стены коридора, кровлю и пластиковые потолки.

Причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки в коридоре. Сейчас устанавливается ущерб.

Также из-за аварийного режима работы электропроводки сгорели хозяйственная постройка и автомобиль ВАЗ-2112 на улице Садовой в Пыталово. Пожар произошел вчера в 13:28.

Помимо этого, хозпостройка загорелась в 11:48 на улице Карла Маркса в Опочке. Причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Пожарные смогли спасти баню и две постройки.