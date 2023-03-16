Псковский губернатор похвалил районы за развитие ТОС

10:57, 16 марта 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе отчетно-выборного собрания Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» отметил работу районов в части развития территориального общественного самоуправления (ТОС) и участия в конкурсе инициативных проектов. Мероприятие прошло в Опочке 15 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

«За год у нас значительно увеличилось количество ТОСов: с 297 до 401, — сказал глава региона, — это значит, что растет число активных, неравнодушных жителей, которые нам доверяют и которые готовы совместно решать самые насущные вопросы».

Михаил Ведерников также отметил значительное увеличение количества участников регионального конкурса проектов ТОС — более чем до 400 — и рост качества подготовки конкурсных заявок.

Вдвое приумножено число реализуемых инициативных проектов, поданных на областной конкурс. До конца этого года будут реализованы 18 проектов на сумму почти 30 миллионов рублей.

Кроме того, по рекомендациям губернатора ряд муниципалитетов предусмотрел в этом году конкурсы проектов ТОС на муниципальном уровне. Город Псков уже провел такой конкурс и разыграл 5 млн рублей. В ближайшее время будут проведены конкурсы в Псковском и Островском районах.

«Призываю всех не только использовать ТОС как инструмент получения грантов, но и привлекать их участников как экспертов в вопросах развития территорий», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Добавим, в этом году на финансирование проектов ТОС выделено 50 млн рублей. Итоги будут подведены ко Дню местного самоуправления.