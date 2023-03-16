Глава Крыма предложил лишать гражданства тех, кто не встает во время гимна РФ

12:01, 16 марта 2023, ПАИ

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил лишать гражданства тех, кто не встает, когда звучит гимн России, сообщает РИА Новости.

«Я считаю необходимым поставить вопрос о лишении гражданства, если задокументирован случай невставания под гимн России. Зачем тебе гражданство, если ты не встаешь, не уважаешь символы государства – флаг, гимн. Давайте... в судебном порядке лишать гражданства», – сказал Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

По его словам, нужно гордиться, уважать Россию и чувствовать себя частью великого российского народа.