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Культура

Выставка о придуманном городе откроется в Пскове летом

Тематическая кукольная выставка пройдёт в Пскове летом. Художники создадут целый город, жителями которого будут рукодельные куклы, рассказала в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM художник-кукольник Марина Бугаева.

«Мы хотим показать на этой выставке кукол в городском пространстве, они будут жить в придуманном нами кукольном городе», - поделилась гостья студии.

Сейчас выставка находится в стадии разработки, ожидается, что ее открытие состоится в июле.

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