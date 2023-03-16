Выставка о придуманном городе откроется в Пскове летом

16:06, 16 марта 2023, ПАИ

Тематическая кукольная выставка пройдёт в Пскове летом. Художники создадут целый город, жителями которого будут рукодельные куклы, рассказала в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM художник-кукольник Марина Бугаева.

«Мы хотим показать на этой выставке кукол в городском пространстве, они будут жить в придуманном нами кукольном городе», - поделилась гостья студии.

Сейчас выставка находится в стадии разработки, ожидается, что ее открытие состоится в июле.