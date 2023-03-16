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Общество

В псковской библиотеке рассказали о льняном производстве

Фото пресс-службы библиотеки

Лён Кудрявыч и Марья-искусница познакомили юных псковских экологов с технологией льняного производства, сообщает пресс-служба Псковской детской экологической библиотеки.

В Псковской детской экологической библиотеке «Радуга» в рамках эколого-просветительского проекта «По Печорской стороне: хутора и частные музеи Псковской области» прошла встреча читателей со специалистами из музея льна «Льняная губерния» города Печоры. Ребята познакомились с Королевой Льна (Верой Фест), Льном Кудрявычем (Владимиром Москвиным) и Марьей-искусницей (Анной Королецкой). Они рассказали постоянным посетителям экологической библиотеки о том, что полезного можно изготовить из льна и конопли и как люди окультурили эти растения.

Фото пресс-службы библиотеки

Встреча началась с чтения сказки Ганса Христиана Андерсена «Лён». Заодно Владимир Москвин рассказал собравшимся о процессе обработки льна, а молодые люди потренировались быстро сворачивать большие льняные полотна, а также пробовали угадывать продолжения пословиц про лён.

Юные читатели библиотеки «Радуга» также поучаствовали в викторине, отвечая на вопросы про изделия из льна и получая за правильные ответы льняные ниточки. А поскольку им объяснили, что лён – культура очень щедрая, подростки могли делиться этими ниточками друг с другом.

В конце встречи они сплели из этих ниток по старинной технологии два пояса.

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