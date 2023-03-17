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Общество

Какие инфекции выявляют у псковичей, расскажут на «Серебряном дожде»

Главный внештатный инфекционист Псковской области, специалист по ВИЧ-инфекции Елена Карзанова станет гостем программы «Анамнез». Новый выпуск передачи выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» ( ФМ 88.3 ) сегодня, 17 марта, в 14:00.

Темы для обсуждения:

  • Не коронавирусом единым: какие инфекции выявляют у псковичей.
  • «Ласковый убийца» - гепатит С: тихой сапой до гробовой доски. 
  • Почему сданный 1 мл крови в год спасет жизнь. 
  • Жизнь с ВИЧ-инфекцией: все ли под контролем?
  • Детские недетские инфекции: почему лучше перебдеть.
  • Нужны ли прививки впрок?

Это и многое другое ведущие Алёна Комарова и Лариса Малкова обсудят с радиослушателями и гостем студии сегодня, 17 марта. 

Программа «Анамнез» выходит на радио «Серебряный дождь» каждую пятницу, в 14:00.

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