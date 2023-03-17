Какие инфекции выявляют у псковичей, расскажут на «Серебряном дожде»

10:47, 17 марта 2023, ПАИ

Главный внештатный инфекционист Псковской области, специалист по ВИЧ-инфекции Елена Карзанова станет гостем программы «Анамнез». Новый выпуск передачи выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» ( ФМ 88.3 ) сегодня, 17 марта, в 14:00.

Темы для обсуждения:

Не коронавирусом единым: какие инфекции выявляют у псковичей.

«Ласковый убийца» - гепатит С: тихой сапой до гробовой доски.

Почему сданный 1 мл крови в год спасет жизнь.

Жизнь с ВИЧ-инфекцией: все ли под контролем?

Детские недетские инфекции: почему лучше перебдеть.

Нужны ли прививки впрок?

Это и многое другое ведущие Алёна Комарова и Лариса Малкова обсудят с радиослушателями и гостем студии сегодня, 17 марта.

Программа «Анамнез» выходит на радио «Серебряный дождь» каждую пятницу, в 14:00.