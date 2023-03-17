Какие инфекции выявляют у псковичей, расскажут на «Серебряном дожде»
Главный внештатный инфекционист Псковской области, специалист по ВИЧ-инфекции Елена Карзанова станет гостем программы «Анамнез». Новый выпуск передачи выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» ( ФМ 88.3 ) сегодня, 17 марта, в 14:00.
Темы для обсуждения:
- Не коронавирусом единым: какие инфекции выявляют у псковичей.
- «Ласковый убийца» - гепатит С: тихой сапой до гробовой доски.
- Почему сданный 1 мл крови в год спасет жизнь.
- Жизнь с ВИЧ-инфекцией: все ли под контролем?
- Детские недетские инфекции: почему лучше перебдеть.
- Нужны ли прививки впрок?
Это и многое другое ведущие Алёна Комарова и Лариса Малкова обсудят с радиослушателями и гостем студии сегодня, 17 марта.
Программа «Анамнез» выходит на радио «Серебряный дождь» каждую пятницу, в 14:00.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
17 марта 2023
Форум студенческих СМИ сформирует новые связи между медиа РФ и Белоруссии - Михаил Ведерников