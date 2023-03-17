Главный инфекционист региона: Люди расслабились и перестали мыть руки

14:29, 17 марта 2023, ПАИ

После спада коронавируса псковичи расслабились и снова перестали мыть руки, отметила главный внештатный инфекционист Псковской области, специалист по ВИЧ-инфекции Елена Карзанова в программе «Анамнез» в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3FM).

«Сейчас грипп уходит понемногу. Остались его «последние вздохи», ещё выявляются единичные случаи гриппа B. Зато коронавирус на подъёме, в регион зашёл новый штамм. Этот штамм в основном достаточно легко переносится. А в целом народ расслабился относительно коронавируса: стали общаться ближе, перестали мыть руки. И что? Сразу появился снова и ротавирус, и норовирус, и сальмонеллёз – старые добрые кишечные инфекции», - сказала Елена Карзанова.

Она также отметила, что в 2025 году в национальный календарь прививок будет внесена вакцина от ротавируса для детей.