ВИЧ-инфекция «постарела», заявила псковский инфекционист

15:16, 17 марта 2023, ПАИ

ВИЧ-инфекция «постарела», констатировала главный внештатный инфекционист Псковской области, специалист по ВИЧ-инфекции Елена Карзанова в программе «Анамнез» в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3FM).

«Сейчас все больше стало регистрироваться ВИЧ-инфекции среди женщин. Произошла так называемая феминизация вируса. К тому же эта инфекция «постарела», зачастую она выявляется у людей 50-60 лет. Самому возрастному пациенту в регионе сейчас 78 лет, он болеет уже 15 лет. Кстати, ВИЧ-инфекция провоцирует и онкологию, и заболевания ЦНС. Все грамотные люди раз в год должны проходить флюорографию и сдавать анализ на гепатиты и ВИЧ. Не надо быть наркоманом или проституткой, чтобы подцепить эту инфекцию», - подчеркнула инфекционист.

По словам специалиста, зачастую ВИЧ выявляется, когда девушки становятся на учёт в женскую консультацию при беременности. «Сейчас, к счастью, всё это регулируется, и дети в итоге рождаются здоровыми. За много лет в Псковской области не регистрировалось ни одного случая рождения младенцев с ВИЧ-инфекцией. Это большое достижение!» - отметила Елена Карзанова.

«Если раньше приходилось горстью есть таблетки, то сейчас одна-две таблетки в день утром или вечером. Да, терапия пожизненная, но зато вирусная нагрузка подавлена. Вы можете рожать здоровых детей», - заключила врач.