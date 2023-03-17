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Традиционные детские болезни становятся взрослыми – псковский врач

Традиционные детские болезни вроде ветрянки становятся взрослыми, рассказала главный внештатный инфекционист Псковской области, специалист по ВИЧ-инфекции Елена Карзанова в программе «Анамнез» в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3FM).

«Потому что мама, переболевшая или привитая в детстве, передает некоторую иммунную память ребенку, и в детстве эту инфекцию он может не подхватить. Плюс гигиена развита лучше, чем в прежние годы», - пояснила специалист.

Врач также добавила, что перенесенная в детстве ветрянка не гарантирует того, что во взрослом возрасте человек снова не заболеет.

«Кстати, от ветряной оспы вакцина тоже появится в календаре прививок в 2025 году. Ее будут делать один раз в жизни. Сейчас это пока платно. Эту прививку можно сделать в любом возрасте», - подытожила Елена Карзанова.

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