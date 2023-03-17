Антиваксеров спасает всеобщая иммунизация – псковский инфекционист

17:23, 17 марта 2023, ПАИ

Антиваксеров спасает всеобщая иммунизация, сказала главный внештатный инфекционист Псковской области, специалист по ВИЧ-инфекции Елена Карзанова в программе «Анамнез» в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3FM).

«Антиваксеры же не просто ведут здоровый образ жизни и едят морковку. Как правило, они всё-таки замечены в приеме антивирусной терапии, ссылаясь на ОРЗ. И от болезней их во многом спасает всеобщая иммунизация – вокруг них большинство привиты. Каждый имеет право на свое мнение, но ты не имеешь права навязывать свое мнение неокрепшим умам. К тому же многие сейчас лишены критического мышления. А когда начинаешь с антиваксерами напрямую общаться, то ничего, кроме агрессии, в ответ не получаешь», - отметила Елена Карзанова.

Гостья студии привела пример, когда в разгар пандемии COVID-19 митрополит Псковский и Порховский Тихон сомневающихся в существовании коронавируса монахов привёз в «красную зону». «И вот они там поработали сутки в реанимации с тяжёлыми больными. После этого все их сомнения исчезли», - рассказала Елена Карзанова.