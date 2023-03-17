Врач предупредила псковичей о «ласковом убийце»

16:45, 17 марта 2023, ПАИ

Проверяться раз в год на вирусные гепатиты посоветовала псковичам главный внештатный инфекционист Псковской области, специалист по ВИЧ-инфекции Елена Карзанова. Такую рекомендацию она дала в рамках программы «Анамнез» в эфире радио «Серебряный дождь» (88.3FM).

Специалист напомнила, что гепатит B, C – вирусы, которые передаются через незащищённый секс любой формы, инъекции, донорство, при операциях, от матери – ребёнку, но не через грудное молоко.

«Хронический вирусный гепатит C – «ласковый убийца», он может годами протекать бессимптомно, порой заболевание замечают только на стадии цирроза печени. Печень всегда из последних сил борется за нашу жизнь и здоровье. Поэтому раз в год обязательно надо обследоваться на вирусные гепатиты», – рекомендовала Елена Карзанова.

По ее словам, раньше их лечение было очень трудоемким и длительным – до года – с серьёзными побочными эффектами. «Теперь это 8-12 недель, и человек будет здоров от инфекции, которая поражает абсолютно все органы. Лечение оплачивает государство, причем препараты хорошие», – добавила специалист.