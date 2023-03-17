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Культура

Валерия Гай Германика снимет сериал о княгине Ольге

Валерия Гай Германика. Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Кинорежиссёр Валерия Гай Германика снимет сериал о княгине Ольге, сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».

Сценаристами сериала станут Марианна Сокольская и Алексей Тагушев. В проекте – восемь серий, которые планируют показать в эфире Первого канала. Подробности об актерском составе и сроках выхода фильма пока не сообщаются.

Валерия Гай Германика – российский кинорежиссёр. До 2008 года являлась режиссёром документального кино, с 2008 года начала снимать игровое. Известна зрителям своими сериалами «Школа», «Краткий курс счастливой жизни», «Обоюдное согласие», фильмами «Все умрут, а я останусь», «Да и да», «Мысленный волк».

Княгиня Ольга – в крещении Елена – правила Киевской Русью с 945 до 960 года в качестве регента при малолетнем сыне Святославе, после гибели её мужа, киевского князя Игоря Рюриковича. Она первой из правителей Руси приняла христианство, святая равноапостольная православной церкви. Её память празднуется 24 июля и в Соборах Киевских, Псковских и Волынских святых.

Согласно «Повести временных лет», Ольга была родом из Пскова. Впервые версия о том, что Ольга была простолюдинкой из деревни Выбуты Псковской земли, расположенной в 12 км от Пскова, выше по реке Великой, появляется в Пространной редакции Жития святой великой княгини Ольги, написанной духовником Ивана Грозного протопопом Сильвестром в середине XVI века.

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