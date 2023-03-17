Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»

18:02, 17 марта 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в эфир.

На этой неделе стало известно, что трафик «Телеграма» увеличился в три раза. Ольгинский мост в Пскове таким ростом потока похвастаться не может, зато, несмотря на ремонт, успешно справляется с автомобильным движением. Между тем весна берёт своё, и женщины, даже в «Псковском телеграме», начинают бороться за свои права активнее: то требуют больше инструментов для овладения мира, то чашку поглубже.

Об этом, а также Крымской весне, неудачливых беспилотниках, росссийских спортсменах, покоряющих мир, и концертах на вокзале Пскова в очередном выпуске «Псковского телеграма» поговорят Максим Андреев, Александр Машкарин и Надежда Назаренко.

«Псковский телеграм» — еженедельный видеопроект Псковского агентства информации о темах, обсуждаемых в региональном и федеральном телеграм-пространстве. Очередной выпуск выйдет сегодня, 17 марта, в 18:00 на портале ПАИ, в 18:30 — в эфире телеканала «Первый Псковский».