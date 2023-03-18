Выставка к 240-летию со дня указа о принятии Крыма в состав Российской империи открылась в Пскове

23:42, 18 марта 2023, ПАИ

Выставку к 240-летию со дня указа Екатерины II о принятии Крыма в состав Российской империи подготовил государственный архив Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем телеграм-канале.

«Оказалось, что у Крыма и Псковской земли много общих страниц истории. Так, князь Григорий Потемкин, который сыграл решающую роль в присоединении полуострова к России, имел владения в Псковской губернии», - написал глава региона.

Также, как отметил Михаил Ведерников, сразу после присоединения на крымские земли переселялись крестьяне из Псковской губернии – например, из Новоржевского уезда.

«Имена многих псковичей неразрывны с историей Крыма и Черноморского флота», - подчеркнул Михаил Ведерников. Среди них: Федот Клокачев – первый командир Черноморского флота, Павел Зеленой, Александр Дондуков-Корсаков, Александр и Пётр Арбузовы – участники Крымской войны, адмирал Иван Голенищев-Кутузов и другие.

«История Крыма связана с историей нашей страны. Уникальные архивные документы это подтверждают. Поздравляю всех с праздником! С девятой годовщиной возвращения Крыма в родную гавань!» - отметил губернатор.