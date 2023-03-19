Более 330 безработных псковичей получили социальные сертификаты

23:59, 18 марта 2023, ПАИ

Работа по предоставлению социальных сертификатов безработным гражданам проводится в Псковской области. Об этом в своём телеграм-канале написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Это востребованная услуга, и положительный опыт нашего региона был представлен на VII Санкт-Петербургском международном форуме труда», — написал глава региона.

Благодаря программе можно выбрать специальность и обучиться в одном из учреждений. В 2023 году это:

– ЧОУ ДПО «Учебный центр «Псков» (Псков),

– ЧУ ДПО «Учебный центр «Знания» (Псков),

– ЧПОУ «Учебно-курсовой центр» (Опочка),

– ПОУ «Великолукская ОТШ» ДОСААФ России (Великие Луки),

– АНПО «МастерАвто» (Невель).

Менее чем за год реализации услуги отделения службы занятости выдали 337 сертификатов, трудоустроили 197 граждан, а остальные продолжают обучение.

Записаться на обучение можно следующим образом:

– подать заявление на портале «Работа России»,

– лично обратиться в центр занятости по месту регистрации.

«Обучение бесплатное, пройти его можно дистанционно. Например, Юлия Корепкина обучилась на архивиста и уже работает по специальности», — подчеркнул Михаил Ведерников.