В России увеличили число премий лучшим учителям

15:19, 19 марта 2023, ПАИ

Начиная с 2023 года число победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности вырастет с 1000 до 1250 человек. Постановление об этом подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили в пресс-службе Правительства.

Конкурс проводится на региональном уровне, а победители получают премию в размере 200 тысяч рублей. В ходе смотра комиссия оценивает достижения педагогов по различным направлениям работы.

Так, одним из критериев является наличие у них собственных методических разработок. Кроме того, для оценки учителей учитываются результаты и достижения их учеников. Ещё один критерий – адресная работа с различными категориями учащихся, например, с детьми-инвалидами.

Отмечается, участие в конкурсе могут принять учителя, которые работают по специальности более трёх лет. Ежегодно на получение премий претендует около четыре тысяч педагогов со всей страны. Мероприятие проводится с 2006 года.

Увеличить количество премий для победителей конкурса Правительству поручил президент по итогам заседания Государственного совета, где обсуждались задачи регионов в сфере общего образования. В федеральном бюджете 2023–2025 годов на эти цели предусмотрено 250 млн рублей ежегодно.

Президент России Владимир Путин объявил 2023 год – Годом педагога и наставника. В плане его проведения – десятки мероприятий, цели которых – популяризация и повышение престижа педагогических профессий, развитие института наставничества, а также привлечение молодёжи в профильные вузы.