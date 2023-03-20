Поля фронтальной облачности затянут небо на Северо-Западе России

08:09, 20 марта 2023, ПАИ

Поля фронтальной облачности затянут небо на Северо-Западе России. Ожидаются дожди, на севере переходящие в снег, сообщает метеоцентр «Фобос».

«Вместе с ненастьем в регион будут поступать согретые Гольфстримом воздушные массы, так что температура на юго-западе повысится до +4…+9 градусов, на севере – до -4…+1», - отметили синоптики.

Напомним, что облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 20 марта. Температура по области днём составит от +10 до +12 градусов.