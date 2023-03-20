Самый популярный столяр на YouTube станет гостем программы «Бизнес-ланч»

12:02, 20 марта 2023, ПАИ

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 20 марта, в эфире радиостанции «Серебряный дождь». На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семенова и Сергея Пакреева – Вячеслав Гордин, основатель столярной мастерской GORDEEN и одноименного YouTube-канала, число просмотров которого составляет почти 21,5 млн.

Театральный декоратор, проектировщик и видеоблогер: в чем секрет популярности псковского столярного бизнеса? Из директора «Кванториума» – во фриланс: как выйти из зоны комфорта и открыть свое дело? Смартфон и много свободного времени: как заработать на YouTube? Вместо серийного производства – эксклюзивные изделия: каковы перспективы столярного дела в РФ?

Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня в 14:00.