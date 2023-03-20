Четыре миллиона рублей отдали мошенникам псковичи
Четыре миллиона рублей отдали мошенникам жители Пскова, Великих Лук и Печор, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, звонившие представились сотрудниками банков и правоохранительных органов и под предлогам предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов, списания денег со счетов, а также возможности получения дополнительного дохода в интернете завладели деньгами собеседников. Некоторых пострадавших мошенники ввели в заблуждение во время купли-продажи товаров онлайн.
Все потерпевшие лишились в общей сложности около четырех миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.
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