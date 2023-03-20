Два ансамбля из Пскова примут участие в конкурсе казачьей культуры

13:56, 20 марта 2023, ПАИ

Два ансамбля из Пскова стали победителями дистанционного отборочного тура XXXII Межрегионального фестиваля-конкурса казачьей культуры, сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Казачий ансамбль «Златница» (руководитель С. В. Карасева) удостоен звания дипломанта I степени, а семейный ансамбль «Казачата» (руководитель М. В. Каркина) - дипломанта III степени.

«Конкуренция была высока: в отборочном туре фестиваля приняли участие более 190 коллективов из разных регионов России. Псковичам удалось продемонстрировать свое мастерство и профессионализм», - отметили в комитете по культуре.

По итогам отборочного тура «Златница» и «Казачата» примут участие в очном этапе ХХХII Межрегионального фестиваля-конкурса казачьей культуры, который пройдет с 27 по 29 мая в Республике Адыгея.