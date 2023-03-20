Объявлен новый сбор вещей для псковских десантников

15:26, 20 марта 2023, ПАИ

Объявлен новый сбор необходимых вещей для участвующих в СВО военнослужащих 234-го полка 76-й ДШД, сообщается в Telegram-канале «Штаб «Мы вместе».

Полный список: трусы 4000 шт.; носки 4000 шт.; бейсболки (зеленые, камуфлированные) 2000 шт.; дождевики 700 шт.; пленка 15 рулонов; бензопилы (цепи, масла) 15 шт.; вода в пятилитровых бутылях - много; дизельные генераторы 5 шт.; влажные салфетки 500 шт.; газовые баллоны 500 шт.; костюм демисезонный «Горка» 48-56 р. 500 комплектов; ботинки горные демисезонные 40-46 р. 500 пар; футболки трикотажные защитного цвета 48-54 р. 500 шт.; костюм ветроводозащитный 48-54 р. 500 комплектов.

Финансовую помощь можно оказать по QR-коду (без комиссии) и по номеру карты 5197 4772 4073 4154 (с пометкой благотворительное пожертвование, по возможности с указанием, на какую в/ч, полк или гражданскому населению).

Номер счёта: 40703810232380000134.

Псковская региональная общественная организация «Ресурсный центр добровольчества».

Банк: ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК».

Адрес получателя: г. Псков, ул. Конная, д. 2.

Телефон для справок +7 931 901 00 82.

Принести вещи можно в Пскове по адресам: Конная, 2, Ресурсный центр добровольчества; Михайловская, 1, «Альт»; КСВО через Марию Филонову; Советская, 54 ателье «Дамочка» вход с торца «Женский батальон».