Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Наталья Исакова представит Псковскую область в Общественной палате России

Руководитель государственного архива Псковской области Наталья Исакова будет представлять Общественную палату Псковской области в Общественной палате России, передаёт корреспондент ПАИ на внеочередном заседании Общественной палаты Псковской области.

По нашей информации, нынешний член Общественной палаты РФ Андрей Царев взял самоотвод на стадии обсуждения и выдвижения кандидатур. 

В бюллетень для тайного альтернативного голосования были внесены две кандидатуры: руководителя государственного архива Псковской области Натальи Исаковой и главного врача станции скорой помощи Псковской области Дениса Сачкова. 

Счетная комиссия подвела итоги голосования. Всего проголосовали 35 членов (из 36) региональной Общественной палаты.

Наталья Исакова набрала 35 голосов, Денис Сачков - 0 голосов.  Таким образом членом Общественной палаты становится Наталья Исакова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 марта 2023

ВИДЕО Сотрудники ФСБ изъяли у псковича огнестрельное оружие

20 марта 2023

Великолукские баскетболисты стали призёрами межрегионального турнира
20 марта 2023

Как оплатить маткапиталом обучение ребёнка, поделилась Елена Бибикова
20 марта 2023

Подозрительные косули попали в объектив камеры в Стругах Красных
20 марта 2023

Россельхозбанк исследовал тренды мирового агротеха
20 марта 2023

Наталья Исакова: Буду стараться достойно представлять наш регион на федеральном уровне
20 марта 2023

Международный фестиваль циркового искусства впервые пройдет в Пскове

20 марта 2023

Псковский столяр собирается делать мебель по дизайну нейросети

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...