Наталья Исакова представит Псковскую область в Общественной палате России

16:27, 20 марта 2023, ПАИ

Руководитель государственного архива Псковской области Наталья Исакова будет представлять Общественную палату Псковской области в Общественной палате России, передаёт корреспондент ПАИ на внеочередном заседании Общественной палаты Псковской области.

По нашей информации, нынешний член Общественной палаты РФ Андрей Царев взял самоотвод на стадии обсуждения и выдвижения кандидатур.

В бюллетень для тайного альтернативного голосования были внесены две кандидатуры: руководителя государственного архива Псковской области Натальи Исаковой и главного врача станции скорой помощи Псковской области Дениса Сачкова.

Счетная комиссия подвела итоги голосования. Всего проголосовали 35 членов (из 36) региональной Общественной палаты.

Наталья Исакова набрала 35 голосов, Денис Сачков - 0 голосов. Таким образом членом Общественной палаты становится Наталья Исакова.