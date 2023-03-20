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Общество

О создании успешного YouTube-канала рассказал псковский блогер

О видеопроизводстве рассказал автор YouTube-канала и владелец столярной мастерской GORDEEN Вячеслав Гордин в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Это очень трудоемкий процесс - создание видео, и в целом творческого потенциала нужно много. Но если у вас есть любимое дело, если вы получаете от этого удовольствие и если вы не ставите во главу угла только мгновенную популярность, огромные деньги и успех, то тогда я могу сказать, что это очень круто, очень здорово», - отметил гость студии.

Он также рассказал, что сам начинал снимать на простой телефон и использовал обыкновенный петличный микрофон.  Сейчас его YouTube-канал посещают 195 тысяч человек.

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