Международный фестиваль циркового искусства впервые пройдет в Пскове

16:46, 20 марта 2023, ПАИ

Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох» впервые состоится в Пскове. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава города Борис Елкин.

Свое участие в конкурсе уже подтвердили более 40 коллективов со всей страны и Белоруссии.

Конкурсные просмотры начнутся 29 марта в Городском культурном центре. Циркачи покажут свои таланты в акробатике, эквилибристике, клоунаде, жонглировании и других видах этого вида искусства.

Борис Елкин отметил, что завершится фестиваль 1 апреля гала-концертом лучших номеров и награждением победителей.

Организатор события – Псковский цирк, прославившийся далеко за пределами региона, добавил он.