Псковские школьники могут отправиться в Артек благодаря программе «Юный правовед»
Международный детский центр «Артек», всероссийский детский центр «Алые паруса» и Генеральная прокуратура Российской Федерации проводят конкурс на участие детей в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Юный правовед». Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре региона.
В рамках тематической квоты в 2023 году планируется организация двух смен:
В ФГБОУ «МДЦ «Артек»: с 21.06.2023 по 12.07.2023 (7 смена) и с 12.11.2023 по 03.12.2023 (13 смена),
в ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса»: с 21.06.2023 по 14.07.2023 (6 смена) и с 04.10.2023 по 27.10.2023 (10 смена).
Отбор детей на участие в тематической смене осуществляется на конкурсной основе в заочной форме в 2 этапа:
1) на уровне прокуратур субъектов Российской Федерации. Прокуратура Псковской области проводит региональный этап конкурса и отбор желающих для участия в программе «Юный правовед».
2) конкурсной комиссией на базе Университета прокуратуры Российской Федерации.
Конкурсный отбор детей на региональном этапе будет проводиться в следующие сроки:
с 21.03.2023 до 21.04.2023 – приём документов на региональном этапе,
с 24.04.2023 до 26.04.2023 – конкурсный отбор на региональном этапе,
к 28 апреля 2023 года – предоставление документов на федеральный этап конкурса.
Порядок проведения конкурса установлен положениями о конкурсной процедуре отбора детей на участие в дополнительной общеразвивающей программе «Юный правовед» для МДЦ «Артек» и ВДЦ «Алые паруса», которые можно найти на сайтах Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратуры Псковской области, ФГБОУ МДЦ «Артек», ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса».
В соответствии с п.п.3.1, 3.2 указанных Положений для участия в конкурсе необходимо представить в кадровое подразделение прокуратуры Псковской области в печатном виде следующие заявочные документы:
- заявка-анкета установленного образца;
- копия документа, подтверждающего личность участника (свидетельство о рождении ребенка либо паспорт при достижении ребенком 14-летнего возраста);
- конкурсная творческая работа - эссе на тему «Твори закон на благо общества»;
- копии грамот, дипломов и сертификатов (общее количество – не более 5 шт.), подтверждающих достижения в области права, общего или дополнительного образования, науки, общественной деятельности за последние три календарных года или рекомендательное письмо с указанием достижений рекомендуемого участника (выписка из итогового протокола конкурса/соревнования/олимпиады);
- характеристика с места учебы, заверенная подписью руководителя образовательной организации и печатью организации;
- справка о группе здоровья;
- согласие родителей (законных представителей) на использование персональных данных ребенка организаторами конкурсного отбора и МДЦ «Артек» либо ВДЦ «Алые паруса»;
- 4 фотографии на матовой бумаге без уголка размером 3 x 4 см.
Дополнительная информация по телефону 8 (8112) 69-83-03.