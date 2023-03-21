Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские школьники могут отправиться в Артек благодаря программе «Юный правовед»

Международный детский центр «Артек», всероссийский детский центр «Алые паруса» и Генеральная прокуратура Российской Федерации проводят конкурс на участие детей в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Юный правовед». Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре региона.

В рамках тематической квоты в 2023 году планируется организация двух смен:

В ФГБОУ «МДЦ «Артек»: с 21.06.2023 по 12.07.2023 (7 смена) и с 12.11.2023 по 03.12.2023 (13 смена),

в ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса»: с 21.06.2023 по 14.07.2023 (6 смена) и с 04.10.2023 по 27.10.2023 (10 смена).

Отбор детей на участие в тематической смене осуществляется на конкурсной основе в заочной форме в 2 этапа:

1) на уровне прокуратур субъектов Российской Федерации. Прокуратура Псковской области проводит региональный этап конкурса и отбор желающих для участия в программе «Юный правовед».

2) конкурсной комиссией на базе Университета прокуратуры Российской Федерации.

Конкурсный отбор детей на региональном этапе будет проводиться в следующие сроки:

с 21.03.2023 до 21.04.2023 – приём документов на региональном этапе,

с 24.04.2023 до 26.04.2023 – конкурсный отбор на региональном этапе,

к 28 апреля 2023 года – предоставление документов на федеральный этап конкурса.

Порядок проведения конкурса установлен положениями о конкурсной процедуре отбора детей на участие в дополнительной общеразвивающей программе «Юный правовед» для МДЦ «Артек» и ВДЦ «Алые паруса», которые можно найти на сайтах Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратуры Псковской области, ФГБОУ МДЦ «Артек», ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса».

В соответствии с п.п.3.1, 3.2 указанных Положений для участия в конкурсе необходимо представить в кадровое подразделение прокуратуры Псковской области в печатном виде следующие заявочные документы:

- заявка-анкета установленного образца;

- копия документа, подтверждающего личность участника (свидетельство о рождении ребенка либо паспорт при достижении ребенком 14-летнего возраста);

- конкурсная творческая работа - эссе на тему «Твори закон на благо общества»;

- копии грамот, дипломов и сертификатов (общее количество – не более 5 шт.), подтверждающих достижения в области права, общего или дополнительного образования, науки, общественной деятельности за последние три календарных года или рекомендательное письмо с указанием достижений рекомендуемого участника (выписка из итогового протокола конкурса/соревнования/олимпиады);

- характеристика с места учебы, заверенная подписью руководителя образовательной организации и печатью организации;

- справка о группе здоровья;

- согласие родителей (законных представителей) на использование персональных данных ребенка организаторами конкурсного отбора и МДЦ «Артек» либо ВДЦ «Алые паруса»;

- 4 фотографии на матовой бумаге без уголка размером 3 x 4 см.

Дополнительная информация по телефону 8 (8112) 69-83-03.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 марта 2023

Производство молока в Псковской области выросло почти на 6%
21 марта 2023

В Великих Луках назначен новый председатель комитета по жилищным вопросам
21 марта 2023

Псковичей призвали привиться от клещевого энцефалита
21 марта 2023

ПАИ-live c руководителем облсовпрофа Игорем Ивановым
21 марта 2023

Аномальное потепление ожидается в Псковской области
21 марта 2023

Законопроект о возможности изменения границ природных территорий обсудят в Собрании
21 марта 2023

«Движение первых» зарегистрировало свой телеканал
21 марта 2023

Жильцы домов на улице Советской в Пскове могут остаться без воды 21 марта

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...