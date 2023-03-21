Псковские школьники могут отправиться в Артек благодаря программе «Юный правовед»

09:01, 21 марта 2023, ПАИ

Международный детский центр «Артек», всероссийский детский центр «Алые паруса» и Генеральная прокуратура Российской Федерации проводят конкурс на участие детей в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Юный правовед». Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре региона.

В рамках тематической квоты в 2023 году планируется организация двух смен:

В ФГБОУ «МДЦ «Артек»: с 21.06.2023 по 12.07.2023 (7 смена) и с 12.11.2023 по 03.12.2023 (13 смена),

в ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса»: с 21.06.2023 по 14.07.2023 (6 смена) и с 04.10.2023 по 27.10.2023 (10 смена).

Отбор детей на участие в тематической смене осуществляется на конкурсной основе в заочной форме в 2 этапа:

1) на уровне прокуратур субъектов Российской Федерации. Прокуратура Псковской области проводит региональный этап конкурса и отбор желающих для участия в программе «Юный правовед».

2) конкурсной комиссией на базе Университета прокуратуры Российской Федерации.

Конкурсный отбор детей на региональном этапе будет проводиться в следующие сроки:

с 21.03.2023 до 21.04.2023 – приём документов на региональном этапе,

с 24.04.2023 до 26.04.2023 – конкурсный отбор на региональном этапе,

к 28 апреля 2023 года – предоставление документов на федеральный этап конкурса.

Порядок проведения конкурса установлен положениями о конкурсной процедуре отбора детей на участие в дополнительной общеразвивающей программе «Юный правовед» для МДЦ «Артек» и ВДЦ «Алые паруса», которые можно найти на сайтах Генеральной прокуратуры Российской Федерации, прокуратуры Псковской области, ФГБОУ МДЦ «Артек», ФГБОУ «ВДЦ «Алые паруса».

В соответствии с п.п.3.1, 3.2 указанных Положений для участия в конкурсе необходимо представить в кадровое подразделение прокуратуры Псковской области в печатном виде следующие заявочные документы:

- заявка-анкета установленного образца;

- копия документа, подтверждающего личность участника (свидетельство о рождении ребенка либо паспорт при достижении ребенком 14-летнего возраста);

- конкурсная творческая работа - эссе на тему «Твори закон на благо общества»;

- копии грамот, дипломов и сертификатов (общее количество – не более 5 шт.), подтверждающих достижения в области права, общего или дополнительного образования, науки, общественной деятельности за последние три календарных года или рекомендательное письмо с указанием достижений рекомендуемого участника (выписка из итогового протокола конкурса/соревнования/олимпиады);

- характеристика с места учебы, заверенная подписью руководителя образовательной организации и печатью организации;

- справка о группе здоровья;

- согласие родителей (законных представителей) на использование персональных данных ребенка организаторами конкурсного отбора и МДЦ «Артек» либо ВДЦ «Алые паруса»;

- 4 фотографии на матовой бумаге без уголка размером 3 x 4 см.

Дополнительная информация по телефону 8 (8112) 69-83-03.