Реставраторы зафиксировали разрушение кладки Петровской башни

00:01, 21 марта 2023, ПАИ

Разрушение кладки Петровской башни XVII в. зафиксировали реставраторы во время работ в Псково-Печерском монастыре. Об этом сообщает группа «Возрождение Псков» в соцсети «ВКонтакте».

После удаления штукатурного слоя с фасада здания в нижней его части было выявлено разрушение кладки. Особенно деструкция видна возле перемычек оконных проёмов и бойниц.

Зафиксированы усадочные трещины, разрушение известкового камня и многочисленные трещины (сквозные, вертикальные, клиновидные). Требуется срочное укрепление и замена разрушенных стен и фундаментов.

Опорным периодом для проекта восстановления утраченного исторического архитектурного облика здания служит конец XVIII – начало XX века. Основанием для воссоздания утраченных архитектурных элементов памятника служит выявленная историческая фотофиксация конца XIX – начала XX века, а также письменные и иконографические материалы. Окончательный архитектурный облик башни сформировался в петровскую эпоху.