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Общество

Открытие центра «Народная сеть» состоится 25 марта в Пскове

Фото из Telegram-канала «Народные сети»

В субботу, 25 марта, в Пскове состоится открытие подразделения всероссийского проекта волонтёрской деятельности по изготовлению маскировочных сетей для фронта «Народная сеть». Об этом сообщает группа «Храм Александра Невского г. Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

Подготовка к открытию центра идёт полным ходом, сообщает Telegram-канал «Народная сеть».

Фото из Telegram-канала «Народные сети»

Центр откроется по адресу ул. Советская, 21 (бывший корпус ПсковГУ) в субботу, 25 марта, и будет работать с 11:00 до 17:00. В воскресенье, 26 марта, время его работы — с 12:00 до 17:00.
Предварительная запись по телефонам +7-953-242-47-99 (Ангелина), +7-953-239-23-91 (Анна), +7-921-217-81-52 (Елена).

Кураторы проекта в Пскове — воскресная школа храма Василия Великого при участии храма Святого благоверного князя Александра Невского и Псковской епархии.

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