Борис Елкин станет гостем программы «Оглавление» на «Серебряном дожде»

11:35, 21 марта 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин станет собеседником ведущих Александра Машкарина и Надежды Назаренко в программе «Оглавление» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00.

- Завершено ли реформирование административной структуры городской власти?



- Уборка Пскова после зимы: труднее и дороже, чем обычно?



- «Лицо» города: смягчение дизайн-кода и новые турпроекты.



- Битва за общественные туалеты: вандалы выигрывают?



Об этом и других темах разговор пойдет в «Оглавлении» в 14:00. Видеотрансляция программы будет доступна в официальной группе ПАИ в ВК.