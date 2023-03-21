Борис Елкин станет гостем программы «Оглавление» на «Серебряном дожде»
Глава Пскова Борис Елкин станет собеседником ведущих Александра Машкарина и Надежды Назаренко в программе «Оглавление» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) в Пскове сегодня в 14:00.
- Завершено ли реформирование административной структуры городской власти?
- Уборка Пскова после зимы: труднее и дороже, чем обычно?
- «Лицо» города: смягчение дизайн-кода и новые турпроекты.
- Битва за общественные туалеты: вандалы выигрывают?
Об этом и других темах разговор пойдет в «Оглавлении» в 14:00. Видеотрансляция программы будет доступна в официальной группе ПАИ в ВК.
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