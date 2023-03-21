Великолукский депутат намерена войти в группу по работе в соцсетях при Совфеде

17:55, 21 марта 2023, ПАИ

Вступить в инициативную группу по работе в социальных сетях, которую создадут в ближайшее время в Палате молодых законодателей Совета Федерации, планирует депутат Великолукского районного Собрания Ольга Федосеенко. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Деятельность палаты должна транслироваться как в федеральной повестке, так и в региональной. Это важная и необходимая часть работы молодых законодателей. Выстраивайте коммуникации друг с другом, в том числе и через ваши соцсети. Будьте информационно напитанными, полезными для палаты и для всей страны!» - призвала в своем выступлении заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова.

По словам Ольги Федосеенко, важно, чтобы Псковская область могла делиться с другими регионами опытом своих инициативных проектов и приобретать новые знания в данной сфере, а помочь этому сможет работа в социальных сетях.

В заседании также приняли участие первый заместитель председателя Совета Александр Варфоломеев, парламентарии из 89 регионов страны, в том числе депутат Псковского областного Собрания Андрей Маковский.